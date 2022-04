L'idea di Al Khelaifi per la Champions: "Cerimonia di apertura stile Superbowl"

PARIGI (Francia) - Modernizzare la Champions Legaue: questo il pensiero del presidente del Psg Nasser Al Khelaifi, principale oppositore del progetto Superlega. L'attuale capo della European club association (Eca), tornato già a parlare negli ultimi giorni scgliandosi contro il presidente della Juve Andrea Agnelli, ha illustrato uno dei suoi progetti da proporre all'Uefa per modernizzare la massima competizione europea. Al Khelaifi ha spiegato le sue intenzioni a The Athletic e lo sguardo è rivolto agli sport statunitensi e al loro modo di intrattenere. Il qatariota vorebbe una cerimonia di apertura ad ogni edizione, per creare l'evento, sul modello utilizzato dal football americano: "Il Super Bowl, e gli Stati Uniti in generale, hanno questo spirito, questa creatività e questo senso dell'intrattenimento. Questo è quello che ho suggerito: organizzare una cerimonia di apertura della Champions League e una partita inaugurale. Potrebbe non essere una buona idea, ma almeno sfidiamo lo status quo. Ogni partita dovrebbe essere un evento e un intrattenimento".