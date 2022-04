De Bruyne decide City-Atletico Madrid. Liverpool, tris al Benfica

Il primo round dei quarti di Champions League va al Manchester City di Guardiola, che domina in tutto e per tutto l'Atletico Madrid di Simeone e vince con merito 1-0 grazie al gol di De Bruyne dopo 70' di puro assedio. Gli inglesi schiacciano i colchoneros, sempre chiusi in difesa e quasi mai pericolosi, e alla fine trovano la giocata vincente che lascia per la gara di ritorno (13 aprile) il vantaggio di una rete. Successo anche per l'altra di Premier, il Liverpool, che in casa del Benfica passa 3-1 e indirizza la qualificazione con i centri i Konaté - che poi liscia e regala il gol a Nunez -, Mané e Luis Diaz (per il ritorno appuntamento sempre al 13 aprile).

Calendario Champions League De Bruyne decide City-Atletico Guardiolismo contro Cholismo, da subito City-Atletico è lo specchio degli stili opposti di Guardiola e Simeone. L'arte del gioco fatto di triangolazioni e movimenti continui senza palla dei citizens si scontra con la solidità difensiva e l'organizzazione dei reparti dei colchoneros. Il Manchester comanda le operazioni, spinge e domina nel possesso, ma non costruisce occasioni da gol perché gli spagnoli, che non ripartono nemmeno in contropiede, si chiudono a riccio e non concedono niente nel primo tempo. Nel secondo invece le intenzioni dell'Atletico sembrano diverse, un paio di ripartenze spaventano il City. L'altra novità è che la formazione di Simeone fa più fatica a contenere gli attacchi del Manchester, vicino al vantaggio con la punizione di De Bruyne. Mosse e contromosse, il Cholo inserisce De Paul, Correa e Cunha; Guardiola opta per Foden, Grealish e Gabriel Jesus. E proprio Foden, dopo 70' di assedio inglese, inventa e rompe la linea dell'Atletico con il filtrante per De Bruyne, che in diagonale batte Oblak. Foden ha letteralmente spaccato la sfida e continua a seminare il caos nella difesa avversaria: Savic si immola e salva. Non c'è più margine per gli spagnoli per tentare la rimonta e per pareggiare, finisce 1-0. Appuntamento al secondo round. Tabellino Manchester City-Atletico Madrid