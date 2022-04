Ancelotti, retroscena su Benzema: "Ha rischiato di non giocare"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Benzema? Quando è sceso dal pullman non aveva l'accredito. Gli ho detto che non poteva giocare perché non aveva il pass, poi fortunatamente lo abbiamo trovato grazie al massaggiatore... Karim è un grande, non c'è molto altro da dire". Sono le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria del Real Madrid in casa del Chelsea nell'andata dei quarti di finale di Champions League con la fantastica tripletta di Benzema.