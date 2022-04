Villarreal, Emery sogna l'impresa: "Vogliamo andare avanti"

MONACO DI BAVIERA - "Dobbiamo sapere cosa fare in ogni momento della partita, dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire e da difendere ma bisognerà farlo con naturalezza e serenità. Dobbiamo anche essere capaci di mettere in mostra le nostre qualità e le nostre caratteristiche quando avremo la palla: è bello essere ai quarti ma io voglio andare avanti". Dopo aver fatto fuori la Juve agli ottavi, Unai Emery sogna un'altra impresa contro il Bayern Monaco. All'Allianz Arena si riparte domani dall'1-0 a favore del Sottomarino Giallo, un risultato che sarebbe potuto essere anche più ampio per quello che si è visto in campo. "Ma sarà una partita molto diversa rispetto a quella con la Juve e dell'andata, più complicata. Quello che abbiamo fatto la scorsa settimana non basterà a Monaco, dovremo fare ancora meglio. Dobbiamo sapere cosa fare e come rispondere in ogni momento".