La durissima frecciata di Simeone a Guardiola: "Non sono stupido"

La battuta di Simeone a Guardiola

Quello tra Guardiola e Simeone è stato un duello verbale oltre che calcistico cominciato dopo la partita di andata. Pep fece una battuta sul '5-5-0 preistorico' del Cholo, una frase che il tecnico argentino non prese benissimo. Lo spagnolo è poi tornato su quella battuta: "Non ho mai criticato l'Atletico. Ho solo detto che quando una squadra difende con tanti uomini è molto difficile segnare: è pura logica", ha detto chiarito. Finita qui? Nemmeno per sogno perché Simeone dopo 0-0 del Wanda Metropolitano si è lasciato andare ad una dichiarazione tutt'altro che amichevole nei confronti del collega: "Non devo dire se Pep mi ha mancato o meno di rispetto. Molte volte chi dispone di grande lessico è intelligente nel lodarti ma lo fa con disprezzo. Noi forse abbiamo meno lessico, ma non siamo stupidi". Se sul campo a passsare è stato il Manchester City, a livello verbale il duello è finito in totale parità.