Atletico-City, il gesto ironico di Foden a Simeone diventa virale

MADRID (Spagna) - È successo di tutto al termine di Atletico Madrid-Manchester City, combattutissimo quarto di finale di ritorno di Champions League terminato 0-0 e che, in virtù del successo di misura tra le mura amiche dell'andata, ha qualificato la squadra di Guardiola. Il finale è stato rovente, 'sporcato' dalla rissa in campo proseguita poi sotto al tunnel degli spogliatoi. Nell'inferno del Wanda Metropolitano, al minuto 100 di un match interminabile, la surreale reazione di Phil Foden - grande protagonista in campo per l'intero arco dell'incontro - ha fatto il giro del web, diventando sin da subito la copertina di numerosi meme virali. Il duttile centrocampista classe 2000 - totalmente impassibile alla tensione che si respira sul terreno di gioco - se la ride di gusto accanto ad un 'Cholo' indemoniato contro l'arbitro e il quarto uomo. Nonostante i tanti falli al limite ricevuti, l'ultimo dei quali costato l'espulsione a Felipe, il non ancora 22enne nazionale inglese ha ostentato un'invidiabile tranquillità premiata sui social.