Feroce attacco dall'Inghilterra all'Atletico Madrid: "Vergognatevi per le vostre buffonate"

Il campo ha emesso il proprio verdetto, con il Manchester City di Guardiola che vola in semifinale e l'Atletico Madrid di Simeone che lascia la competizione tra gli applausi dei propri tifosi, ma quanto accaduto nel finale al Wanda Metropolitano è subito diventato argomento di discussione. Il clima della sfida si è surriscaldato nel finale quando Felipe è intervenuto duramente su Foden. Da qui una baraonda incredibile che ha portato a una rissa da Far West. Tornato l'ordine in campo, però, il parapiglia è proseguito anche nel tunnel degli spogliatoi, tanto che è stato necessario l'intervento della Polizia. Savic, che avevato tirato i capelli a Grealish durante la rissa sul rettangolo verde, si è scagliato nuovamente sul giocatore inglese. Poi è "entrato in scena" l'ex Inter Vrsaljko che ha preso Walker e, mentre i compagni lo tenevano a terra, gli ha lanciato un oggetto che ha colpito Laporte. Salendo le scale, fermato dai compagni mentre cercavano di calmarlo, ha provato a lanciarsi nuovamente verso l'area giocatori del Manchester City.

Rio Ferdinand, duro attacco all'Atletico Madrid Sulla vicenda sono intervenuti diversi ex calciatori. Rio Ferdinand, ad esempio, ha commentato: "A proposito di calcio, va detto, congratulazioni all'Atletico Madrid che ha fatto giocare il Manchester City in un modo che non aveva mai fatto. Li abbiamo visti perdere il ritmo, ma alcune delle cose che sono successe alla fine della partita non sono quelle che vogliamo vedere in una partita di calcio, è stato un comportamento sgradevole da parte dei giocatori dell'Atletico. Dovrebbero vergognarsi delle buffonate che hanno fatto". L'ex Manchester United ha anche applaudito l'atteggiamento dei giocatori del City di non aver reagito agli attacchi nel tunnel degli spogliatoi: "Meglio che sia finita così, ma è una pantomima. Hai Savic che si comporta da scemo. È fantastico che il City non ha reagito a quelle buffonate. Il City ha mostrato coraggio e determinazione".