Atletico Madrid-Manchester City, furiosa rissa nel tunnel ripresa dalle telecamere

MADRID (Spagna) - È servito addirittura l'intervento della polizia per riportare la situazione alla calma ieri al Wanda Metropolitano al termine del match di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester City. Una partita ad alta tensione e con risse scoppiate sia in campo (come dimostrano i 12 minuti di recupero e i 7 cartellini gialli tirati fuori dall'arbitro nel giro di pochi minuti), sia nel tunnel che conduce verso gli spogliatoi dopo il triplice fischio. Tra i protagonisti Savic e Grealish, che già all'andata erano arrivati a contatto, con tanto di tirata di capelli da parte del difensore dei Colchoneros nei confronti dell'avversario. E il loro personale duello è proseguito pure nella gara di ritorno.