Guardiola carica il City: "Real Madrid super, ma la finale è possibile"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Essere in semifinale di Champions League è molto positivo. Molte squadre non sono qui e per questo dico ai miei giocatori di divertirsi". A parlare così alla vigilia del primo round contro il Real Madrid in programma all'Etihad Stadium di Manchester (martedì 26 aprile, ore 21) è Pep Guardiola, tecnico del City che fissa però in maniera chiara l'obiettivo della sua squadra: "Vogliamo raggiungere la finale e vincerla, proprio come il Real o il Liverpool".