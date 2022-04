Champions, in arrivo una rivoluzione: "Ci saranno le Final Four"

LONDRA (Inghilterra) - In attesa del congresso annuale a Vienna che si terrà l'11 maggio, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni circa uno degli argomenti principali che saranno trattati, quello del nuovo format della Champions League del 2024. Al Khelaifi, presidente del Psg e dell'Eca, già qualche settimana fa aveva parlato della possibilità di introdurre una final four al posto della finale, da giocare appunto in una sede unica e in un periodo concentrato. La conferma è arrivata questa volta dal 'The Times', riferendo che l'idea sta prendendo forma e che potrebbe essere il primo dei tanti cambiamenti annunciati per modificare la massima competizione europea.