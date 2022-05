Diretta Real Madrid-Manchester City ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ospita il Manchester City di Guardiola per la semifinale di ritorno di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). In palio c'è un posto nella finalissima di Parigi contro il Liverpool, che ha superato le semifinali battendo il Villarreal. Si parte dalla spettacolare vittoria ottenuta dal City per 4-3 nella gara di andata a Manchester. "Il Real è il re della Champions, la Champions per questo club non è un'ossessione ma una motivazione: siamo vicini alla finale, sarebbe un risultato straordinario e lavoriamo per quello. Non parlerei di rimonta perché sembra di dover andare incontro a qualcosa di straordinario. Vincere contro il City è difficile ma è una eliminatoria aperta, loro hanno un piccolo vantaggio ma noi giochiamo in casa e abbiamo molta fiducia" ha dichiarato Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia.