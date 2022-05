Salah, che voglia di rivincita: "Tutti a Liverpool volevamo sfidare il Real Madrid"

LIVERPOOL - La notte amara di Kiev non riesce a dimenticarla. L'entrataccia di Sergio Ramos che lo costrinse a uscire dopo pochi minuti e la sconfitta con il Real Madrid nella finale di Champions del 2018 sono ancora un incubo da cancellare per Momo Salah . Le sue parole dopo la vittoria in casa del Villarreal e il suo tweet dopo la vittoria della squadra di Ancelotti ("Abbiamo un conto da regolare") sono la testimonianza della sua grande voglia di rivincita.

La voglia di sfidare il Real Madrid

"Chiunque qui al Liverpool voleva il Real Madrid in finale - ha aggiunto oggi la stella del Liverpoool - sono una squadra incredibile, con un grande allenatore, grandi giocatori, quando mi chiedevano chi avrei voluto affrontare in finale, la risposta era facile", ha spiegato l'attaccante egiziano, rivelando come la delusione di Kiev sia stata la molla decisiva per vincere la Champions dodici mesi dopo. "Eravamo molto giù. Ma durante le vacanze - le sue parole agli inglesi di Sky Sports UK - mi sono chiesto: vuoi continuare a piangerti addosso ed essere triste? O lottare per rialzarti? Ed è quello che abbiamo fatto tutti e che ci ha portato fin qui".