Real Madrid, il discorso di Ancelotti alla squadra prima della finale Champions

PARIGI (Francia) - A Parigi cresce l'attesa per la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, in programma questa sera allo Stade de France. Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, ha già vinto la competizione tre volte e ha l'opportunità di diventare il primo nella storia ad alzarne al cielo quattro. Nella rifinitura odierna in vista del match di stasera l'allenatore italiano - come catturato da un filmato di El Chiringuito - ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra, trasmettendo carica e fiducia ai calciatori: "La verità è che quel che è stato fatto non importa più. Dobbiamo capirlo bene. Siamo tutti per divertirci, che è la cosa più importante nel calcio. Sarà bello, ma anche difficile. Domani, dopo la finale, sarà una festa e saremo tutti felici. E questo è tutto".