Gareth Bale, 7 minuti per la sua 5ª Champions...beffato Isco!

PARIGI (Francia) - Il Real Madrid ha vinto la sua 14ª Champions League e Gareth Bale la sua 5ª in carriera (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), un trofeo molto importante per il gallese in una stagione che non lo ha visto protagonista. Infatti Bale, premiato sul podio con la medaglia ed immortalato con la coppa su Twitter, è entrato in un club importante raggiungendo a quota 5 Champions leggende come Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano e Cristiano Ronaldo superando Lionel Messi (4). Il dato curioso sta nel fatto che in questa stagione (Liga e coppe) l'ex Tottenham ha giocato solo 7 minuti! La storia di Bale con i Blancos è risaputa, il giocatore è stato messo ai margini del progetto e dal 30 giugno (scadenza del contratto) potrà cercarsi una squadra da Free-Agent dopo i tanti tentativi a vuoti dei Blancos di "liberarsene" in questi ultimi due anni.