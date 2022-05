Benzema, Champions da Pallone d'Oro: nessuno come lui

PARIGI (Francia) - È stata la Champions League del Real Madrid ed è stata la Champions League di Karim Benzema. L'attaccane francese ha disputato un torneo mostruoso sotto ogni punto di vista a partire da quello in cui è principe assoluto, i gol. Benzema ha realizzato 15 gol in 12 partite: 1.25 di media, 3 su rigore, 3 di testa, 11 di destro, 1 di sinistro e ben 2 triplette consecutive realizzare contro Paris-Saint Germain (ottavi) e Chelsea (quarti di finale). Un torneo magistrale dove è solo mancato il gol in finale (annullato per fuorigioco) come ciliegina sulla torta. Mancano ancora i Mondiali ma per la corsa al Pallone d'Oro l'ex Lione ha davvero scavato un solco importante con la conquista della Champions League (5 personale) oltre alla Liga soprattutto contro i suoi rivali diretti nonché avversari sabato a Parigi: Mohamed Salah e Sadio Mané del Liverpool, specie sull'egiziano che vanta la Coppa d'Africa, l'FA Cup e la Carabao Cup.