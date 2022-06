Finale Champions, clamoroso: un comico inglese entra in campo nel finale!

PARIGI - Continuano le polemiche sulla sicurezza dello Stade de France per la finale della Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Dopo l'inizio della partita, slittato di oltre 30 minuti per il caos che si è scatenato agli ingressi a Saint-Denis, adesso è stato rivelato un clamoroso ingresso in campo nel finale da parte di un finto fotoreporter che ha superato senza problemi la sicurezza ed è entrato sul terreno di gioco per festeggiare insieme ai giocatori del Real Madrid. La persona in questione è il comico inglese Daniel Jarvis, noto come Jarvo69, che ha pubblicato sui propri account social dei video (intitolato "Successo, ho invaso la finale di Champions League") in cui riesce a passare dagli spalti al campo senza problemi per poi abbracciare i giocatori che stavano festeggiando la vittoria della Champions League tra cui Vinicius Jr. e Bale. Non è la prima volta che il comico compie gesti del genere: recentemente aveva provato ad invadere il Sei Nazioni venendo però fermato.