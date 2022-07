Preliminari Champions, esordio amaro per Gnonto: Zurigo ko 3-2 col Qarabag

BAKU (Azerbaijan) - Il Qarabag rovina l'esordio in una competizione europea per club di Wilfred Gnonto: lo Zurigo, squadra del 18enne azzurro scuola Inter, va infatti ko contro gli azeri nell'andata dei quarti di finale degli spareggi di Champions League: 3-2 il risultato finale a Baku, con la squadra di casa che ringrazia il gol di Kady e la doppietta di Wadji. Non bastano agli elvetici, con l'ex Napoli Dzemaili in campo per 65' e il talento scuola Inter titolare per 90', il gol del momentaneo 1-2 firmato da Kamberi e il rigore all'85' di Kryeziu che accorcia le distanze. Servirà dunque un successo alla squadra di Foda al ritorno: in palio la semifinale contro la vincente della sfida fra Ferencvaros e Slovan Bratislava.