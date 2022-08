Champions League, preliminari: bene Benfica. Monaco frenato dal Psv

LISBONA (Portogallo) - Al via l'andata del terzo turno preliminare della Champions League 2022-23 con il Benfica già proiettato verso la fase successiva. I portoghesi hanno battuto nettamente 4-1 il Midtjylland con tripletta di Goncalo Ramos . Il Monaco ringrazia Disasi , suo il gol all'80' per il pareggio casalingo per 1-1 contro il Psv Eindhoven che rimanda alla gara di ritorno il verdetto finale.

Sheriff e Rangers sconfitti a sorpresa

Chi vede complicarsi le proprie chance è lo Sheriff sconfitto in casa in rimonta dallo Viktoria Plzen per 2-1 (Chory su rigore al 41' e Bucha al 55'). Ancor più complicata la situazione dei Rangers sconfitti 2-0 sul campo dell'Union Saint-Gilloise. Infine colpo esterno della Dinamo Zagabria per 2-1 contro il Ludogorets.

Programma

In campo mercoledì 3 agosto: Qarabag-Ferencvaros, Bodo/Glimt-Zalgiris, Maccabi Haifa-Apollon, Dinamo Kive-Sturm e Stella Rossa-Pyunik. Il 9 agosto in scena il match di ritorno.