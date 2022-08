Benfica ai gironi di Champions. Stella Rossa beffata al 90', avanza il Maccabi

Inizia a completarsi il quadro delle prossime 32 squadre che parteciperanno alla fase a gironi della Champions League. Tutto facile per il Benfica che replica il successo dell'andata eliminando la Dinamo Kiev connun 5-0 totale (2-0 e 3-0). Succede invece di tutto tra Stella Rossa e Maccabi Haifa con gli israeliani che strappano il pass per il prossimo turno con l'autogol dei serbi al 90' che vale il 2-2 finale (3-2 Maccabi all'andata). Fa festa anche il Viktoria Plzen che accede alla fase a gironi battendo per 2-1 il Qarabag .

Il Benfica cala il tris, Dinamo eliminata

Dopo il 2-0 dell'andata, il Benfica prova subito a mettere il discorso fine alla qualificazione e al 26' ci pensa Otamendi a sbloccare il match con un colpo di testa su schema da calcio d'angolo. Prima dell'intervallo Rafa Silva sfrutta una dormita della difesa ucraina e raddoppia, David Neres invece cala il tris chiudendo ogni tipo di discorso. Nella ripresa accade poco o nulla con i lusitani che possono far partire la festa al Da Luz per la qualificazione ai gironi.

Stella Rossa beffata al 90', avanza il Maccabi Haifa

Al rocambolesco 3-2 subito in Israele risponde un Marakana infuocato a sostegno della Stella Rossa. Dopo un palo in apertura di Kanga è Pesic a rimettere tutto in equilibrio al minuto 27. Non è sazia la formazione di Stankovic che continua a macinare gioco e al 43' completa la rimonta, con il 2-0, grazie ad un gran gol di Ivanic su azione tutta ad un tocco dei biancorossi. Sembra il destino del primo tempo il doppio vantaggio casalingo ma nel recupero accade di tutto: gli ospiti prima falliscono un rigore e poi fanno 2-1 con Sundgren che sorprende il portiere avversario dai 30 metri. Nella ripresa la lotta è serrata, ma sono ancora una volta i minuti finali ad essere decisivi: punizione per il Maccabi al 90' che Pavkov spedisce nella propria porta decidendo il match e la qualificazione. All'andata un pari senza reti in terra azera, in Repubblica Ceca è proprio il Qarabag a sbloccare al 38' con Ozobic. Nella ripresa Kopic ristabilisce la parità e al 75' Kliment segna il sorpasso che porta i cechi ai gironi di Champions.

