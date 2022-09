Sospiro di sollievo in casa Psg per le condizioni di Vitinha, uscito dopo una botta al ginocchio sinistro durante la gara di Ligue 1 contro il Nantes di sabato 3 settembre, terminata con un secco 3-0 per gli uomini di Galtier. Gli esami a cui è stato sottoposto sono stati rassicuranti e sarà l'allenamento di lunedì, alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus, a sciogliere i dubbi. Lo staff valuterà le condizioni del suo ginocchio ma prevale l'ottimismo.