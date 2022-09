Napoli-Liverpool, ci sarà anche Lavezzi: il grande ritorno del Pocho per la Champions

NAPOLI - Per il battesimo del Napoli in Champions League (mercoledì sera contro il Liverpool) allo stadio Diego Armando Maradona, sarà presente anche Ezequiel Lavezzi. L'ex attaccante azzurro torna a Napoli e farà parte della squadra di Prime Video che racconterà il match. Lavezzi ha vestito la maglia del Napoli dal 2007 al 2012, vincendo una Coppa Italia. In cinque stagioni ha collezionato 188 presenze e 48 reti. In Champions League ha giocato otto gare, con due gol segnati. Per il primo grande appuntamento di Champions League non sarà solo lui ad arricchire la squadra di esperti di Prime Video: ci sarà anche il campione del mondo e Pallone d’oro Fabio Cannavaro che debutterà su Prime Video proprio in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona insieme a Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e al “Pocho”.