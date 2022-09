Diretta Psg-Juve ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (FRANCIA) - L'attesa è finita. Alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, la Juve fa il proprio esordio stagionale nella fase a gironi della Champions League e sfida i campioni di Francia del Psg. I bianconeri di Massimiliano Allegri si vogliono regalare una grande serata dopo un inizio con il freno a mano tirato e di fronte si troveranno una formazione che, invece, è iniziata con il piede sull'acceleratore avendo già messo in bacheca la Supercoppa di Francia grazie al 4-0 in finale contro il Nantes e avendo collezionato cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei di Ligue 1. Negli otto precedenti tra le due squadre, i transalpini non hanno mai vinto. La Vecchia Signora ha vinto 15 delle ultime 17 partite della fase a gironi della Champions League, perdendo le altre due: in casa contro il Barcellona nell'ottobre 2020 (0-2) e in trasferta contro il Chelsea nel novembre 2021 (0-4). La Juve si è qualificata alla Champions League per l’11ª stagione consecutiva; ha superato la fase a gironi in ciascuna delle ultime otto stagioni, l'ultima volta che invece è stata eliminata in questa fase del torneo risale al 2013/14. Questa è la sua 23ª stagione di Champions League; in solo una delle 22 precedenti ha perso la prima partita stagionale nel torneo (13V, 8N), sconfitta per 0-3 contro il Barcellona fuori casa nel 2017/18.