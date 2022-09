Milan, un punto che bisogna apprezzare

Se uno ripensa al girone infernale della stagione scorsa, prende il punto di Salisburgo e lo apprezza perché il debutto in Champions è stato davvero positivo sotto tutti i punti di vista. E il Milan non può sottovalutare neanche il fatto che il Chelsea, che poteva essere considerata il giorno del sorteggio la grande favorita del gruppo, ha perso a Zagabria dimostrando un’involuzione già emersa in Premier. Pioli stavolta non ha colossi come Liverpool e Atletico Madrid e quindi può giocarsela eccome, soprattutto se manterrà lo spirito di Salisburgo. Sotto di un gol, ha avuto la forza di non smarrirsi e di non perdersi d’animo, raggiungendo il pareggio ancora prima dell’intervallo grazie alla solita giocata di Leao, che partendo dalla sinistra ha mandato in porta Saelemekers in mezzo all’area. E al portoghese, come al Milan, resterà il rimpianto di non aver vinto la partita proprio all’ultimo secondo, quando la contesa sembrava finita. Il tiro dell’attaccante dal limite dell’area, deviato da un avversario, si è fermato sul palo anche se aveva dato l’illusione del gol.