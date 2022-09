Notte Champions, la prima di Lewandowski a casa Bayern

BARCELLONA - L’ultima visita all’Allianz Arena evoca avvilenti ricordi per il Barça. Era l’8 dicembre dello scorso anno e i tedeschi, con Lewandowski al centro dell’attacco, s’imposero con un secco 3-0 che significò eliminazione direttamente dalla fase a gruppi della Champions per i catalani. Non era mai accaduto nei 21 anni precedenti. La notizia fu che il polacco, che nelle prime 5 gare del girone era sempre andato a segno per un bottino di 9 reti, quella sera rimase a bocca asciutta. La sua doppietta ai blaugrana l’aveva siglata a settembre, al Camp Nou, la notte della grande ouverture del torneo. Domani, dopo 8 anni impreziositi da 19 titoli, tra cui 8 scudetti, 1 Coppa Campioni e un Mondiale per Club, a cui Lewa ha pesantemente contribuito con i suoi 344 gol in 375 partite, il superbomber torna per la prima volta, a Monaco di Baviera, da avversario. «Sono molto felice di rivederlo - l’ammissione di Julen Nagelsmann -. Mi auguro che i nostri tifosi sappiano onorarlo per tutto quello che ha fatto per il Bayern, al di là delle modalità della sua partenza».