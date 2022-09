Diretta Viktoria Plzen-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

PLZEN (REPUBBLICA CECA) - Alle ore 18.45, alla Doosan Arena, l'Inter sfida il Viktoria Plzen nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria di campionato contro il Torino ottenuta nei minuti finali grazie alla rete di Marcelo Brozovic. Un successo importantissimo anche in vista della sfida di stasera nella quale Lautaro e compagni sono chiamati a vincere. Nell'esordio stagionale nella competizione europea, l'Inter è caduta in casa contro il Bayern Monaco (2-0). Passando alla formazione ceca, nel debutto è arrivato il ko al Camp Nou contro il Barcellona (5-1), prima sconfitta stagionale in 14 partite. Il Viktoria Plzen ha vinto le ultime otto partite europee in casa (incluse le qualificazioni), segnando almeno due gol in ogni vittoria (21 in totale). Ha perso solo uno degli ultimi 19 confronti in casa nelle competizioni europee (16V, 2N), una sconfitta per 5-0 contro il Real Madrid durante l’ultima stagione disputata in Champions League nel novembre 2018.