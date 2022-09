Viktoria Plzen-Inter 0-2: Dzeko e Dumfries fanno sorridere Inzaghi

ROMA - Un gol per tempo, Lautaro e Calhanoglu a riposo per quasi tutta la partita - preservati per la sfida di campionato con una spumeggiante Udinese - la vittoria in Champions che ci voleva per rilanciare umore e ambizioni: l'Inter di Inzaghi non sbaglia in Repubblica Ceca e fa fuori il Viktoria Plzen grazie a Dzeko e Dumfries.

Onana e Acerbi dal 1', fuori Lautaro. La sblocca Dzeko Inzaghi sceglie di nuovo Onana per la porta europea, per Acerbi prima assoluta da titolare. Lautaro risparmiato per il campionato: davanti il tandem Dzeko-Correa che confeziona il vantaggio dopo venti minuti: Barella illumina, Gosens fa la sponda, l'argentino lavora per il bosniaco e diagonale spietato a battere Stanek. Debole la reazione ceca, il gigante Chory viene poco sfruttato e i nerazzurri sfiorano anche il raddoppio prima dell'intervallo: Dzeko e Mkhitaryan ci provano in sequenza, il portiere Stanek e poi Hejda tengono in piedi risultato e partita. In evidenza anche Dumfries, che da esterno costringe a falli da ammonizione due avversari.