Schmidt lancia il Benfica: "All'attacco anche contro la Juve"

"Sono stato accolto bene, ma siamo soltanto all'inizio e per il momento posso dire di vedere ciò che mi aspetto dai ragazzi: siamo una squadra che attacca e che è molto offensiva, ora dobbiamo continuare così. Sarà una gara difficile, la Juve ha qualità ed esperienza. E' una grandissima squadra, in campionato sta facendo fatica ma non la giudichiamo da queste partite. Sappiamo che è perfettamente in grado di giocare ad alto livello in Europa. Non ha vinto a Parigi ma sappiamo che sarà dura. Possiamo giocare una gara di alto livello, faremo il possibile. Non siamo i favoriti ma vogliamo essere coraggiosi e fare del nostro meglio per giocare una buona gara". Così Roger Schmidt, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di Champions League tra il suo Benfica e la Juventus.