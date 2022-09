Van Bronckhorst e la frase su Kvaratskhelia: "Dobbiamo fermare quello col nome difficile"

Van Bronckhorst e la spinta di Ibrox: "Giocare in casa ci dà una spinta in più"

Ora però a dare al tecnico qualche speranza in più in un esito differente rispetto a quello di un lustro fa a Fuorigrotta ci sarà la spinta di Ibrox e dei tifosi dei Rangers, decisi a trascinare la squadra a superare il momento difficile dopo le pesanti sconfitte nell’Old Firm contro il Celtic e nella prima giornata del girone di Champions League contro l’Ajax. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Van Bronckhorst non ha nascosto cosa rappresenti per la propria squadra giocare ad Ibrox: “Giocare in casa o in trasferta per noi fa una notevole differenza. Se si allenano i Rangers o si è un giocatore dei Rangers due sconfitte di fila non sono accettabili, ma questo non deve cambiare la nostra filosofia di gioco".