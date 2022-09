Diretta Juve-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita il Benfica nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). I bianconeri di Massimiliano Allegri stanno attraversando un periodo complicato e sono reduci dal pareggio con polemiche contro la Salernitana. Al debutto nella competizione, nonostante la buona prestazione, è arrivata la sconfitta contro il Psg al Parco dei Principi: a punire la Vecchia Signora una splendida doppietta di Mbappé, inutile nella ripresa il gol di McKennie. I lusitani, poi, sono un osso duro: nelle prime 11 partite della stagione hanno inanellato altrettante vittorie. La sfida contro i portoghesi sarà dunque un banco di prova per la Juve, chiamata a fare risultato per lasciarsi alle spalle un inizio con il freno a mano tirato e per passare il girone. Nei sei precedenti tra le due formazioni, i bianconeri hanno vinto solo una volta: 3-0 nei quarti di finale di Coppa Uefa nel 1992/93. Completano poi il quadro un pareggio e ben quattro sconfitte, con la Vecchia Signora che ha perso entrambi i precedenti incontri con il Benfica in Coppa dei Campioni/Uefa Champions League nelle semifinali del 1967/68.