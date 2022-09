Barcellona, Atletico Madrid e la teoria dei rigori

Seconda giornata dei gironi di Champions. Riflettori su Bayern-Barça, match che interessa l’Inter. L’arbitro olandese Makkelie commette secondo noi un errore: Dembelé viene abbattuto da Davies, ma lui lascia proseguire, convinto che l’intervento sia “pulito” e sul pallone. E’, in realtà, calcio di rigore: Davies intercetta la gamba dell’attaccante che si trova nella sua linea di corsa e subisce un contatto basso non appena è in area. Episodio interessante anche in Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, diretto da Oliver. Un cross dell’ex Udinese Molina viene intercettato da Tapsoba in maniera scomposta, il difensore tocca il pallone con il braccio sinistro, largo: Oliver, inglese, non concede il rigore, sbagliando (dal VAR solo un silent check). Episodio difficile, “grigio”, perché quello di mano conserva la “volontarietà” rispetto a tutti gli altri falli. E la volontarietà deve essere chiara a tutti. Si sta cercando di rendere il più “oggettiva” possibile anche la valutazione di questa infrazione, seguendo questi criteri. Il primo è quello geometrico: braccio largo? Sopra o sotto le spalle? Il tocco del pallone è più vicino al gomito o alla mano? Poi c’è l’attitudine del giocatore: vuole colpire la palla con il braccio? Vuole fare una giocata? O sta occupando spazio? Solo dopo si può andare a vedere la distanza dal tiro/cross o la velocità del pallone. Altra riflessione: Oliver è inglese, più “tollerante” rispetto alle interpretazioni italiane. In serie A ritengo che questo sarebbe stato calcio di rigore. Tutto liscio in Sporting Lisbona-Tottenham di Antonio Conte, ok l’arbitro Srdjan Jovanovic (SRB), con Valeri al VAR e Irrati AVAR. Nel big match di Anfield tra Liverpool e Ajax, partita che interessava da vicino al Napoli, il portoghese Artur Dias non fatica a portarla a termine con il suo solito stile particolarmente (o troppo?) incline al dialogo.