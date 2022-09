Napoli, la festa di Di Lorenzo: "Abbiamo giocato e vinto contro uno stadio intero"

Il Regno Unito porta bene a Giovanni Di Lorenzo . Quattordici mesi dopo il trionfo di Wembley nella finale di Euro 2020 , l’esterno e capitano del Napoli si è tolto la soddisfazione di esultare in un altro stadio monumento come Ibrox, guidando i compagni al pesantissimo successo contro i Rangers nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League .

Spalletti esalta Di Lorenzo

Nessun giocatore della squadra di Spalletti ha meritato in pagella voti inferiori al 7, compresa la difesa guidata proprio dal capitano, esaltato ancora una volta dal tecnico in conferenza stampa: “Di Di Lorenzo ormai non parlo più. Parto dal 9 in poi per dire qualcosa” ha schezato l’allenatore toscano, che ha esaltato anche i meriti dell’altro esterno Mario Rui oltre che della coppia centrale Kim-Rrahmani, che ha ormai raggiunto livelli di intesa e affidabilità insospettabilid opo appena un mese di stagione.