Stati Uniti ed il sogno finale Champions: la Uefa ci pensa

Una finale di Champions League negli Stati Uniti? Non più un'utopia. Il mercato commerciale e televisivo nordamericano non ha rivali, tutti gli eventi più importanti dello sport globale si tengono negli Usa come il Super Bowl, le finali NBA, le World Series, i prestigiosi tornei di golf, lo Us Open di tennis, le finali dei college oltre ai motori (F1 e MotoGP) con il Gran Premio di Las Vegas in arrivo. Al mercato americano però manca la ciliegina sulla torta, la finale di Champions League. L'ultimo atto della fu coppa dei campioni non ha mai lasciato il Vecchio Continente ma l'idea di disputarla in uno dei grandi impianti statunitensi inizia a stuzzicare le fantasie della Uefa. As riporta che le connotazioni economiche sono così vantaggiose che i club e la Uefa vedono favorevolmente questa ipotesi USA. Anche nell'ECA sono favorevoli all'espansione del loro mercato. Moltiplicherebbe la vendita di sponsorizzazioni e diritti televisivi.