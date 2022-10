MARSIGLIA (Francia) - La partita di Champions League tra Olympique Marsiglia e Sporting Lisbona è iniziata con un ritardo di 22 minuti a causa del traffico stradale che non ha permesso all'autobus che trasportava la squadra portoghese di arrivare in orario allo stadio Velodrome. Il match valido per il gruppo D, che si giocherà a porte chiuse a causa dei disordini scoppiati durante il match fra Marsiglia e Francoforte del mese scorso, doveva inizialmente iniziare alle 18.45.