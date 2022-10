Una vittoria che entra di diritto nella storia del club partenopeo: 6-1 in casa dell'Ajax e testa della classifica del Girone A. Inizio in salita per gli uomini di Spalletti costretti a recuperare il temporaneo vantaggio di Kudus. E poi solo Napoli, con i gol di Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Simeone e Kvaratskhelia. Ecco il video con gol e highlights del match: