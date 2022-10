Basta un gol del centrocampista turco Calhanoglu per regalare 3 punti preziosissimi all'Inter in Champions League. Vittoria sofferta per gli uomini di Inzaghi che hanno saputo soffrire contro il Barcellonache nel seconto tempo è andato vicino al pari in diverse occassioni. Grande prova difensiva dell'Inter che porta a casa i 3 punti che valgono il secondo posto nel girone dove rimane al comando il Bayern Monaco a punteggio pieno dopo 3 partite.