Napoli, Raspadori come in Titanic. Ma affonda solo l'Ajax

Jack è Raspadori, il mattatore dell'Ajax, che nell'esultanza allarga le braccia nella corsa verso la vittoria. Il club allora gioca su nome e postura fisica per ricordare una delle scene più famose del film Titanic. Perché questo che sta vivendo il Napoli sembra un film, sembra una favola. E l'aspetto più divertente per i tifosi, come sottolinea uno dei commenti sotto al post del club, è che ad affondare alla fine non è stato né Jack, né il Napoli, ma solamente l'Ajax, schiacciato dalla forza azzurra.