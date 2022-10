Chelsea-Milan diretta: ora LIVE la partita di oggi

Tra l'altro, Giroud, potrebbe diventare il 10 ? giocatore a trovare il gol con e contro il Chelsea in Champions League, e il primo dopo Loïc Rémy, con il Lille, nel dicembre 2019.

20:17

Milan in campo per il riscaldamento

Il Milan è entrato ora sul rettangolo da gioco per il riscaldamento pre-partita. Nonostante la presenza di circa 2000 tifosi rossoneri, si sono sentiti chiaramente dei fischi di paura da parte di Stamford Bridge per la banda di Stefano Pioli.

20:08

Pioli nel pre-gara: "Dobbiamo comandare la partita"

Direttamente ai microfoni di Amazon Prime Video, queste sono state le parole di Stefano Pioli prima della gara:

"La qualità del Chelsea è enorme, però ai miei giocatori chiedo di giocare il nostro calcio e di tentare di avere il controllo della gara. Certamente è stata una sorpresa il loro KO con la Dinamo Zagabria, poi hanno cambiato tecnico e sono una grande squadra che ha conquistato la Champions due anni fa. Sarà una bella prova per noi, contro una big del calcio europeo. Sarà una gara particolare per Giroud e Tomori, che sono fondamentali per noi. Chelsea su Leao? Sta facendo benissimo con noi, lo vedo motivato e deve continuare così".

19:57

Chelsea-Milan: le formazioni ufficiali

CHELSEA (3-4-1-2): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount; Sterling, Aubameyang.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud.

19:54

Precedenti e statistiche di Chelsea-Milan

L’ultima volta in cui Chelsea e Milan si sono scontrate in una gara di Champions League risale addirittura alla fase a gironi della stagione 1999/2000. In quell'occasione, sia andata che ritorno terminarono in parità, compresa quella a reti inviolate allo Stamford Bridge. ?

Il solo successo del Milan contro i Blues risale al febbraio 1966 in Coppa delle Fiere: 2-1 a San Siro. A decidere quel terzo turno fu una terza partita (era terminata 2-1 anche al ritorno infatti), pareggiata per 1- 1, in cui a passare il turno furono i Blues, grazie al lancio di una monetina.

Il Chelsea è stato sconfitto solamente in due delle 13 gare casalinghe in Europa contro squadre italiane (8 vittorie, 3 pareggi), tutte e due in Champions League: 1-2 contro la Lazio, nel marzo 2000, e 0-1 contro l'Inter, nel marzo 2010.

Il Milan ha trovato il successo solo in una delle 20 trasferte europee in Inghilterra (7pareggi, 12 sconfitte): 1-0 ad Old Trafford contro lo United, nel febbraio 2005. L'unico altro successo dei rossoneri Oltreoceano (esclusi i rigori) risale alla finale di Coppa dei Campioni del 1963 contro il Benfica, vinta 2-1 a Wembley.

19:42

Chelsea-Milan, dove seguire la partita in TV

Il calcio d'inizio di Chelsea-Milan è fissato alle 21, il match sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming su Amazon Prime Video.

19:39

Buonasera a tutti e benvenuti a questa diretta testuale di Chelsea-Milan, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023.

Nel Gruppo E al momento i rossoneri sono in testa con quattro punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Subito dietro la Dinamo Zagabria con tre punti, poi Salisburgo con due e il Chelsea, avversario di questa sera della banda di Pioli, ultimo a un solo punto.

Con una vittoria contro i Blues, vincitori della Champions League di due anni fa, il Milan andrebbe a sette punti dopo tre giornate e farebbe un balzo enorme verso la qualificazione alle fase ad eliminazione diretta

Londra - Stamford Bridge