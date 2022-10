Diretta Milan-Chelsea ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Dopo la grande vittoria in campionato ottenuta contro la Juventus, il Milan si rituffa nella Champions League. Gli uomini di Pioli ospiteranno il Chelsea, per riscattare la sconfitta rimediata allo Stanford Bridge sette giorni fa. "È fantastico giocare davanti ai nostri tifosi, ci danno un grande sostegno e sono un'arma in più per noi. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno. Il Chelsea, al di là delle sue qualità, ha approfittato tanto dei nostri errori", ha dichiarato il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della sfida. Nel gruppo E, il Salisburgo è attualmente in testa a quota 5 punti, seguito ad una lunghezza di distanza proprio da Milan e Chelsea. Ultima, a tre punti, la Dinamo Zagabria.