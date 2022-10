Spinta Leao per arginare l’onda del Chelsea

MILANO - Rafael Leão è stato l’unico giocatore del Milan a mettere in difficoltà il Chelsea nella serata da incubo vissuta dai rossoneri allo Stamford Bridge. Anche in una delle partite più difficili degli ultimi anni, il portoghese è riuscito a mettersi in evidenza creando l’occasione da gol più ghiotta per il Milan. Probabilmente la grossa chance da rete confezionata da Leão verso la fine del primo tempo, e sprecata malamente sia da Charles De Ketelaere che da Krunic, poteva cambiare la storia di Chelsea-Milan e di conseguenza anche il duello di questa sera. Ma in Europa bisogna essere efficaci, e il Milan non lo è stato una settimana fa. Ora Pioli chiede al gruppo una prova da vera squadra, ma soprattutto spera che il suo gioiello Rafa Leão possa finalmente sbloccarsi in termini realizzativi in questa edizione della Champions League. L’ultima marcatura del portoghese risale al 28 settembre dell’anno scorso contro l’Atletico Madrid nella sconfitta a San Siro per 2-1. Oltre un anno di digiuno per Rafa che però in Champions quest’anno ha fornito due importanti assist per Saelemaekers nelle due reti contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. Per un giocatore come lui è importante essere al servizio della squadra ma una rete lo consacrerebbe ancora di più in campo internazionale. Resta comunque uno dei giocatori più efficaci nei cinque maggiori campionati in Europa in termini di occasioni da rete create per la squadra.