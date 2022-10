Napoli-Ajax, pillole di pagelle: tridente super, arbitro bocciato

Il Napoli non si ferma più, batte 4-2 l'Ajax e si guadagna la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League , con due giornate d'anticipo sulla conclusione del gruppo A. L'armata di Spalletti continua a stupire, concedendosi anche un leggero calo di concentrazione nella ripresa: adesso sono 9 le vittorie consecutive in gare ufficiali per gli azzurri, ancora imbattuti nella nuova stagione. L'ultima sconfitta del Napoli risale al 24 aprile scorso (3-2 per l'Empoli).

Il tridente del Napoli, voto 8

Il tridente azzurro brilla al Maradona. Lozano segna al 4’ e sfiora il raddoppio dieci minuti più tardi, poi si spegne un po' con il trascorrere del tempo. Kvaratskhelia crea scompiglio nella difesa olandese e firma l’assist per il raddoppio di Raspadori, al termine di un’azione spettacolare. Il georgiano dimostra capacità di combattere nello stretto: talvolta viene strattonato ma, invece di lasciarsi cadere, lotta per riprendersi il pallone. Poi, al 62', trasforma il rigore del 3-1. Raspadori invece inizialmente sembra sonnecchiare, poi timbra il cartellino al 16’, con un bolide imprendibile e preciso: in apertura di ripresa Spalletti lo sostituisce con Osimhen, subito dopo il gol di Klaassen. Il nigeriano si dà da fare, ha tanta voglia, ma finisce troppo spesso in fuorigioco. Alla fine trova il gol, su dormita colossale di Blind.

Spalletti, voto 8,5

Il tecnico toscano sta indovinando tutto finora: il suo Napoli gioca bene e si diverte. Già qualificato agli ottavi di finale di Champions League e sempre vittorioso nelle prime quattro gare del gruppo A. Soltanto il Milan e la Juve, tra le italiane, erano state capaci di mettere a segno un filotto del genere nei gironi del massimo torneo continentale. Spalletti dovrà lavorare ancora sulla concentrazione, che è mancata a tratti nel secondo tempo.

Il gioco del Napoli, voto 8

Al secondo gol del Napoli, firmato da Raspadori, tutti gli uomini della panchina partenopea, e non soltanto loro, si alzano in piedi ad applaudire: l'azione è davvero spettacolare, come d'altronde lo era stata quella della rete di Lozano in apertura. Nel primo tempo la squadra di Spalletti domina l'Ajax e fa stropicciare gli occhi, con velocità, sovrapposizioni e tocchi di classe. Raramente una formazione italiana gioca così bene in Europa. Nel secondo tempo il Napoli rallenta un po', lasciando l'iniziativa agli olandesi in alcuni momenti, eppure arrivano altri due gol, che blindano la vittoria.

L'arbitro Zwayer, voto 5

Il direttore di gara tedesco concede all'Ajax un rigore generosissimo, che rischia di riaprire la partita nel finale. Brobbey si appoggia su Juan Jesus che, cadendo a terra, sembra trascinare l'avversario: davvero troppo poco per dare il penalty, ma neanche il Var suggerisce di cambiare idea a Zwayer.

Ajax, voto 4,5

Tra andata e ritorno la formazione di Schreuder prende 10 gol dal Napoli. Al di là dei grandi meriti della squadra di Spalletti, ci si aspettava di più dall'Ajax, da sempre squadra all'avanguardia della scuola calcistica olandese.