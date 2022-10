Retroscena Inter: la profezia di Xavi negli spogliatoi che il Barcellona ha ignorato

Il pirotecnico 3-3 tra Barcellona e Inter del Camp Nou è ormai storia. Un pareggio che avvicina la squadra di Simone Inzaghi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (servirà battere a San Siro il Vitkoria Plzen il prossimo 26 ottobre per la matematica certezza) e che getta nello sconforto il club blaugrana che ora rischia di ' retrocedere ', per il secondo anno consecutivo, in Europa League .

Inter, Inzaghi: "In Spagna si ricorderanno a lungo di noi"

Barcellona, le preoccupazioni di Xavi

Il Barcellona ha un piede e mezzo fuori dalla Champions League ma in Spagna sta facendo discutere un filmato diventato presto virale sui social. Il video mostra infatti come i difensori del Barcellona abbiano completamente ignorato le preoccupazioni del loro allenatore, Xavi Hernandez. Con il Barcellona in vantaggio 1-0 all'intervallo, il tecnico culé ha avvicinato i suoi giocatori nel tunnel che porta al terreno di gioco dell'imponente stadio blaugrana prima dell'inizio del secondo tempo, avvertendoli sulla più pericolosa 'arma' a disposizione dell'Inter: i lanci lunghi. "Quando Onana avrà palla, dovete tornare tutti indietro e difendere come animali", ha affermato un preoccupato Xavi che poi ha aggiunto: "L'hanno già fatto una volta e voi ragazzi eravate bloccati sull'esterno, dannazione. Tornate a difendere... tornate!". Queste le frasi del tecnico azulgrana, catturate da un microfono sistemato all'interno del tunnel del Camp Nou. Preoccupazioni legittime se si considera la costruzione dal basso che ha portato al gol del momentaneo 3-2 interista: la rete di Gosens nasce proprio da un lancio lungo - e chirurgico - di André Onana. Un gol, quello del nazionale tedesco, che complica e non poco i piani di un Barcellona vicino a una clamorosa eliminazione in Champions League.