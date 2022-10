Spalletti e l'urlo del Maradona in Champions: risate in sala stampa

NAPOLI - Entusiasmo, serenità e consapevolezza della propria forza. Tutto questo si respira in casa Napoli dopo undici vittorie di fila tra campionato e Champions League, come dimostra Luciano Spalletti alla vigilia della sfida casalinga contro gli scozzesi dei Rangers, che gli azzurri proveranno a battere per allunagare la striscia positiva e continuare a veleggiare a punteggio pieno in un Gruppo A fin qui dominato.