Capello e la frase contro Allegri e la Juve in diretta tv

Bocciatura in diretta tv per Massimiliano Allegri. Fabio Capello, titolato ex tecnico della Juventus, ora commentatore su Sky, non usa giri di parole per commentare la sconfitta dei bianconeri a Lisbona contro il Benfica, risultato che li elimina aritmeticamente dalla Champions League: "Sono triste perché la Juve ha concesso tutto agli avversari che hanno dominato la partita. Un dominio totale. Peccato perché poi negli ultimi 20 minuti abbiamo visto la partita che poteva essere. Nel finale la Juve poteva addirittura pareggiarla questa partita, quindi c’era la voglia di fare e questo è il più grande rammarico. Batosta grave, il 4-3 è stata un'aspirina. La Juve gioca sempre sotto ritmo e ha vinto le partite solo quando aveva i giocatori di qualità superiore all'avversario. Se però il livello era simile o inferiore, arriva la sconfitta. Questa cosa va cambiata".