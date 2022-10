Gatti furioso: "Rigore fischiato a Cuadrado? Assurdo per un motivo"

Debutto in Champions League amaro per Federico Gatti , che dopo aver visto dalla panchina le prime quattro partite del girone della Juventus è stato schierato da titolare da Allegri nella decisiva partita contro il Benfica al posto di Alex Sandro, infortunato dell'ultim'ora.

Benfica-Juve, Gatti protesta per il rigore

L'ex difensore del Frosinone è finito travolto dagli attacchi dei portoghesi nella prima ora di gioco disastrosa da parte della squadra. Gatti, però, intervistato da Mediaset al termine del match, recrimina sul rigore che ha riportato in vantaggio il Benfica pochi minuti dopo il pareggio di Kean, concesso per un fallo di mano di Cuadrado: "Dispiace perchè avevamo recuperato subito il risultato, poi sull'1-1 ci è stato fischiato un rigore che mi sembra parecchio assurdo e molto generoso sia dal campo che rivedendolo in tv: Cuadrado era fermo. Nel finale abbiamo reagito, ma non è bastato. Adesso dobbiamo pensare a Lecce e poi al PSG perchè dobbiamo andare in Europa League a tutti i costi".

Gatti scuote la Juve: "Usciamo dalla crisi da squadra"

Ora per il centrale piemontese si prospetta anche il debutto in Europa League: "A livello personale sono tutte esperienze - ha concluso Gatti - Certo la Champions è un’altra cosa, ma dovremo giocarla a testa alta dopo essere usciti da questo momento da squadra come ci è successo in passato in altre situazioni”.