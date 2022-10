Pagelle Juve: Bonucci spirito. Iling-Junior, impatto straordinario

Allegri (all.) 4,5

Il finale fatto di gioventù e nervi non deve ingannare: la Juve è in totale balìa del Benfica per 77 minuti poi nell’assalto sfiora anche il pari. Ma la Signora si sveglia con già quattro gol al passivo e viene giustamente eliminata dopo quattro sconfitte in cinque partite.

Szczesny 5,5

Gli spuntano da tutte le parti e lui può solo limitare i danni.

Gatti 4

Esordio in Champions da incubo. Bruciato da Antonio Silva sul vantaggio, che pure lui devìa, poi tiene in gioco tutti sul tris dei portoghesi. Sfiora il pari nel finale.

Bonucci 4

Se nella notte più importante crolla presto pure il capitano allora sono guai. Buca una chiusura in avvio, poi assiste immobile al terzo gol. Nella ripresa va anche peggio. Il problema è che non è la prima volta in stagione.

Alex Sandro (dal 15’ st) 5,5

Fuori per un problema all’anca, entra a gara ormai indirizzata.

Danilo 4

Non è quello di sempre. Soffre Joao Mario fin dal primo secondo, non riuscendo mai a prendergli le misure, e rischia anche il rosso.