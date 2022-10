Pagelle Dinamo Zagabria-Milan: Tonali pennella, De Ketelaere indietro

Pioli (all.) 7,5 Mette in campo un Milan molto offensivo e trova il risultato giusto per riportarsi al secondo posto in classifica.

Gabbia 7 Primo intervento decisivo quando salva sul colpo di testa di Moharrami sulla linea. Segna il suo primo gol in Champions sbloccando il risultato.

Kalulu 6,5 Si trasforma in assistman e serve un pallone d’oro a Giroud, quado viene puntato dagli attaccanti della Dinamo risponde sempre presente.

Theo Hernandez 6

Accende il motorino ad intermittenza, gioca più compassato del solito ma basta per non correre nessun rischio.

Ballo-Tourè (26’ st) 6

S’impegna per ritagliarsi spazio.

Tonali 7,5

Serve Rebic nel cuore dell’area ma la palla non viene trasformata in gol. Dai suoi piedi nasce il vantaggio milanista, pennellata precisa sulla testa di Gabbia. Si conquista il rigore del 3-0.

Bennacer 7

Calma olimpica nel prendere sempre la decisione giusta. Fa girare la squadra a memoria. Indispensabile.

Pobega (26’ st) 6

Segna un gol ma gli viene annullato per fuorigioco.

Rebic 6,5

Viene schierato da Pioli in una posizione atipica, ha una ghiotta occasione ma temporeggia troppo prima di calciare. Partecipa all’azione che porta al rigore i rossoneri. Sfiora di un soffio il gol nel finale.

De Ketelaere 5

Il belga viene preferito a Krunic per rendere il Milan ancora più spregiudicato ma non riesce mai a trovare la posizione giusta per pungere i croati. Ancora spaesato, viene tolto a inizio ripresa.

Krunic (7’ st) 5,5

Sbaglia clamorosamente il gol del 5-0.

Leao 7,5

La serata non è semplice, decide di mettersi in proprio e a inizio ripresa trova il primo gol in Champions quest’anno. Si è sbloccato al momento giusto. Provoca anche l’autorete finale.

Messias (26’ st) 6

Ordinato, la partita è già abbondantemente decisa.

Giroud 6,5

Il primo vero pallone giocabile arriva dopo la mezzora e ci mette la testa per impensierire seriamente Livakovic. Freddo dal dischetto, non sbaglia mai.

Origi (35’ st) sv