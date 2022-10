Diretta Napoli-Rangers ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

NAPOLI - Quattro vittorie su quattro, con diciassette gol fatti e quattro subiti: il percorso europeo del Napoli di Spalletti è stato esaltante. Gli azzurri, che mantengono il primo posto in classifica nel gruppo A con tre lunghezze sul Liverpool, ospitano i Rangers. Il tecnico azzurro chiede ai suoi l'ennesima prova di maturità. "Dobbiamo dimostrare di avere il dna dei vincenti. Il coro Champions è dei nostri tifosi, hanno il copyright, e quanto a noi, dobbiamo vincere anche per loro. Per dimostrare che questa squadra ha nel suo codice genetico solo il successo". Una sfida che potrebbe risultare decisiva per chiudere in testa il girone. "È una gara difficile, non bisogna lasciarsi ingannare dalla sconfitta degli scozzesi contro i reds. Dobbiamo giocarla come sappiamo, perché batterli potrebbe avere un significato quasi decisivo nel confronto con il Liverpool e ci metterebbe in una posizione di forza: arrivare ad Anfield con 15 punti vorrebbe dire, in sintesi, che per il primo posto sarebbe o potrebbe essere semplicemente una questione di differenza reti".