Diretta Inter-Viktoria Plzen ore 18.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Solo una vittoria separa l'Inter dalla matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Questa sera, in un San Siro stracolmo (presenti 75milaspettatori) i nerazzurri di Simone Inzaghi (squalificato, al suo posto ci sarà il vice Farris) vogliono archiviare la pratica contro il Viktoria Plzen fanalino di coda del girone. Un impegno sulla carta non proibitivo ma che nasconde insidie: "Non cadremo nella trappola di sottovalutare l'avversario", aveva dichiarato l'allenatore in conferenza stampa. Obiettivo tre punti per l'Inter che si affida, un anno dopo, alla 'Polizza Dzeko'. Già decisivo a Firenze nel pirotecnico 4-3 del 'Franchi', l'attaccante bosniaco comanderà l'attacco meneghino, in coppia con Lautaro Martinez: lo scorso anno fu una sua doppietta allo Shakhtar Donetsk ad aprire all'Inter la porta della qualificazione dopo 10 anni. Stasera vuole ripetersi.