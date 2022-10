Inter-Viktoria Plzen diretta 2-0: nerazzurri sul velluto all'intervallo, ottavi vicinissimi

Si va al riposo a San Siro, tra gli applausi scroscianti dei tifosi dell'Inter, che vedono vicinissimo il traguardo degli ottavi di finale. Nerazzurri in doppio vantaggio all'intervallo grazie all'uno-due nel finale firmato da Mkhitaryan e Dzeko. Inter in leggera difficoltà solo nei primi cinque minuti, poi è dominio. Brillano Dimarco e Barella.

19:27

42' - Spettacolo Inter, Dzeko fa 2-0

L'Inter raddoppia al termine di un'azione spettacolare! Gran sventagliata di Barella che vede Dimarco libero a sinistra, controllo da campione dell'esterno e assist per Dzeko che si fa trovare al posto giusto al momento giusto. 2-0 Inter!

19:24

39' - Reazione Viktoria, Tijani fa tremare l'Inter

Pronta reazione del Vitkoria, che approfitta di un blackout della difesa dell'Inter: Skriniar perde Bassey che si procura un angolo, sugli sviluppi del quale il pallone attraversa tutta l'area con Tijani in ritardo di un soffio.

19:20

35' - Gol dell'Inter! La sblocca Mkhitaryan!

Inter in vantaggio! Inedita discesa di Bastoni sulla sinistra, palla scodellata sul secondo palo dove Dzeko non arriva, ma alle sue spalle sbuca Mkhitaryan che di testa supera Stanek e fa esplodere la gioia di San Siro!

19:19

34' - Dominio Inter, il Viktoria fa muro

Il Viktoria non esce di fatto più dalla propria trequarti, se non attraverso le lunghe rimesse del portiere, regolarmente preda dei difensori dell'Inter. I nerazzurri occupano stabilmente la metacampo avversaria e arrivano facilmente al limite dell'area, dove però i tentativi di Lautaro e compagni sbattono contro il muro ceco

19:10

25' - L'Inter macina palloni, Dimarco e Mkhitaryan sfiorano il vantaggio

Schierato con un'abbottonatissima difesa a cinque il Viktoria Plzen ha abbassato drasticamente il baricentro dopo l'inizio spavaldo. L'Inter ha assunto il comando delle operazioni e inizia a essere pericolosa: doppia occasione per Dimarco, abile a incunearsi in area una prima volta, con respinta di Stanek, e poi per Mkhitaryan, il cui colpo di testa è stoppato ancora dal portiere ceco, poi ancora Dimarco sbaglia il tap in: palla sul fondo.

18:58

13' - Errori e distrazioni, avvio contratto per l'Inter

È un'Inter molto contratta quella di questi primi minuti. Tanti errori in uscita in costruzione per la squadra di Inzaghi, consapevole dell'importanza di una partita che il Viktoria sta giocando con intraprendenza, non avendo ormai nulla da perdere nel girone.

18:49

4' - L'Inter risponde con Lautaro: ritmi alti a San Siro

L'Inter risponde prontamente: cross dalla sinistra di Dimarco per Lautaro, che non c'arriva per un soffio. Avvio di match su ritmi molto elevati, il Viktoria non rinuncia ad attaccare, ma l'Inter sembra aver preso le misure.

18:45

1' - Via al match! Bassey fa subito tremare l'Inter

Fischio d'inizio dell'arbitro e subito brivido per l'Inter: Bassey vola via in contropiede nella metacampo deserta dei nerazzurri, provvidenziale un recupero difensivo di Bastoni!

18:43

Squadre in campo, tutto pronto per il via: l'urlo di San Siro

Squadre in campo, c'è il ruggito di San Siro per spingere l'Inter agli ottavi di Champions League!

18:25

Inter, Lautaro senza gol in Champions a San Siro da due anni

L'Inter è reduce da cinque risultati utili (quattro vittorie e un pareggio) tra campionato e Champions, striscia partita dopo il ko in campionato contro la Roma proprio con l'1-0 a San Siro sul Barcellona. I nerazzurri hanno poi battuto Sassuolo, Salernitana e Fiorentina. Mattatore di questa striscia Lautaro Martinez, autore di quattro reti. Dal proprio debutto in Champions League nell'ottobre 2018, Lautaro è il giocatore che ha segnato più gol (otto) con la maglia dell'Inter, ma solo una di queste è stata realizzata al Meazza (contro il Borussia Dortmund, nell'ottobre 2019).

18:10

Viktoria Plzen ancora a caccia dei primi punti nel girone

Il Viktoria Plzen si presenta a San Siro accompagnato da numeri sconfortanti. I cechi sono infatti gli unici ancora a 0 punti tra le 32 della fase a gironi di Champions League insieme ai Rangers, con i quali il Viktoria condivide anche il primato negativo della peggior difesa (16 gol incassati), seppur con l'attenuante di essere stati inseriti nel girone più difficile della competizione.

17:55

Inter-Viktoria Plzen, Barcellona spettatore interessato davanti alla tv

Spettatore interessatissimo della sfida di San Siro sarà il Barcellona, che scenderà in campo alle 21 al Camp Nou contro il Bayern Monaco. Xavi ha convocato tutta la squadra per seguire la partita dell'Inter dalla tv, consapevole che in caso di successo dei nerazzurri la sfida contro i tedeschi diventerebbe del tutto pleonastica, essendo a quel punto il Barça già certo dell'eliminazione dalla Champions e anche dell'approdo in Europa League come terza forza del girone.

17:40

Inter-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali

Inzaghi scioglie a favore di Acerbi e Dimarco i ballottaggi della vigilia con De Vrij e Gosens. Tre le novità rispetto a Firenze, il rientro di Bastoni in difesa, quello di Dumfries a desta al posto di Darmian e di Dzeko in attacco in coppia con Lautaro. In panchina si rivede Romelu Lukaku, due mesi dopo l'infortunio che lo bloccò dopo la partita contro la Lazio.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera; Jirka, Vlkanova; Bassey. All.: M. Bilek.

17:30

Champions League, missione ottavi di finale per l'Inter: battere il Viktoria Plzen per chiudere i conti con un turno d'anticipo

Due settimane dopo la vittoria sfiorata al Camp Nou per l'Inter è arrivato il momento di capitalizzare la doppia impresa contro il Barcellona, che ha fruttato quattro punti fondamentali. Contro il Viktoria Plzen la squadra di Inzaghi va alla caccia di una vittoria che darebbe la certezza della qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo sulla fine del girone. Secondi con 7 punti alle spalle del quasi irraggiungibile Bayern Monaco ancora a punteggio pieno, l'Inter vanta infatti un rassicurante +3 sui catalani, in svantaggio nei confronti diretti.

