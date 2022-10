Champions, Porto agli ottavi: i giocatori lo scoprono e festeggiano in aereo!

Il Porto ha strappato con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Sergio Conceiçao hanno battuto in trasferta il Bruges con un netto 4-0, portandosi al secondo posto (con nove punti, uno in meno del club belga) del gruppo B. I portoghesi hanno giocato alle ore 18:45, in anticipo rispetto alla sfida tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, che ha chiuso la giornata.